Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, hayata geçirilecek projelerin detaylarını Fenerbahçe Televizyonu’nda anlattı.

Hayata geçirmeye çalıştıklarını ve projelerin tamamının 800-850 Milyon Euro’luk bir yatırım hamlesi olduğunu belirten Akın, şunları söyledi:

"Fenerbahçe tarihinin en büyük yatırım ve inşaat hamlesindeyiz. Fenerbahçe’de böyle bir dönem yaşanmadı. 800 milyon Euro’ya yakın bir değer yaratıyoruz, böyle bir büyüklükten bahsediyorum. Bunun bir kısmı gelir, bir kısmı giderdir. Böyle bir projeden bahsediyoruz. Onun için bunun altyapısının hazırlanması, projelendirilmesi, izinlerinin alınması bir kazaya uğramaması için takdir edersiniz ki biraz hassasiyetle çalışıyoruz. Sağ olsun bir kere daha buradan Fenerbahçe teknik ekibine, gece gündüz beraber çalıştığım arkadaşlara (Mustafa Pınar, Serkan Baltacı) ve diğer adını bilemediğim arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu kadar dar bir kadroyla bu kadar büyük işler yapmak gerçekten kolay değil. Bizim CFO ya da CEO’muz Çağdaş Bey bile artık inşaatçı oldu diyebilirim. Nedim Bey inşaat tarafını takip ediyor. Hepimiz canla-başla çalışıyoruz.

Hepsini söyledim. Artık bunlar temel atma aşamasına geldi. Temel atıldıktan sonra yeniden bakabiliriz. Yani temel atılma aşamasına gelmek bambaşka bir şey. Biz buna proje geliştirme diyoruz. Oturup ham bir arsayı değersiz, değeri olmayan bir yeri de değerli hale getirip bir temel atılacak vaziyete getirene kadar giden bir aşamadır bu. Bu aşamaları geçip temeli attığımız an bu projeleri başka arkadaşlar takip edebilirler. İnşaat müteahitinin üzerine bir takım sorumlulukları yıkabilirsiniz. Burada diğer teknik arkadaşlar bunları takip edebilir. Bu kolay bundan sonrası artık yapılır. Bu konuda uzman olan arkadaşlar bunları alıp götürürler. Biz, o zaman dönüp ikinci etap arsalarımıza bakar pozisyona geleceğiz. İşte bu aşamaya geliyoruz. Bir iki ay sonra o aşamaya geliyoruz ve onları yapacağız inşallah. Tabii ki bundan sonra inşallah bunlardan elde ettiğimiz gelirlerle yeni arsalar alıp Fenerbahçe’nin geleceğini de onları bırakmak istiyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza ve geleceğimize yepyeni tesisler bırakmak istiyoruz."