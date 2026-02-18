Fenerbahçe Kulübü ile QNB Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen "Fenerpara"nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona, başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, futbolculardan Anderson Talisca, Anthony Musaba ile Sidiki Cherif ve diğer branşlardan sporcular katıldı.

TARAFTARA ÇAĞRI

Toplantıda açıklamada bulunan Başkan Sadettin Saran, camianın tarihi boyunca başarıları sadece sportif güçle değil camia iradesiyle elde ettiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin dayanışma, aidiyet ve birlikte ayağa kalkma kültürünü hatırlatan Saran, "Attığımız birçok adımda camianın sahiplenmesinin nasıl fark oluşturduğunu hep birlikte gördük. Bu proje Fenerbahçelilerin kulübüyle kurduğu bağı günlük hayat içinde görünür kılan bir model. Fenerbahçe camiası kulübüne katkı sağlayan her projeye geçmişte nasıl sahip çıktıysa inanıyorum ki burada da aynı refleksi gösterecek. Bu birlikteliğin gücüne güveniyoruz." diye konuştu.

Yapılan iş birliğinin Fenerbahçe'ye duyulan inancın bir göstergesi olduğunu vurgulayan Saran, şunları kaydetti: "Fenerpara'yı kullanan her taraftar kulübüne doğrudan katkı sağlayacak. Destek sadece hissedilebilen duygu değil sürdürülebilir bir güce dönüşecek. QNB, kulübümüze son derece güçlü ve cömert bir bütçe paketi hazırlamıştır. Bu iş birliği yalnızca proje ortalığı değil, Fenerbahçe'ye duyulan inancın bir göstergesidir. Taraftarlarımızı Fenerpara'yı sahiplenmeye davet ediyorum."

Kulübün yönetim kurulu üyesi Gürhan Taşkaya ise Fenerbahçe için çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini aktararak, "Vizyonumuzun önemli bir parçasını sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Taraftarlarımızın günlük bütün bankacılık işlemlerini yapabileceği güvenli bir platform. Fenerpara sadece bir dijital bankacılık uygulaması değil. Taraftarımızın kulüple bağlarını daha da derinleştirilecek bir model. Kulübümüze doğrudan değer katıyor. Taraftarımız harcadıkça Fenerbahçe kazanacak. Önümüzdeki dönemde özel ayrıcalıklar taraftarımıza duyurulacak. Bu proje aynı zamanda kulübümüzün dijitalleşme yolunda attığı önemli bir adımdır. Dijitalleşme artık bir tercih değil zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ise şöyle konuştu: "Çok inandığımız bir projeydi. Bu geceye dahil olmaktan çok mutluyuz. Fenerpara tüm camianın kazanacağı hem kulübün buradan bir değer oluşturacağı hem de Fenerbahçelilerin değer oluşturacağı bir dijital bankacılık uygulamasıdır. Tüm işlemleri güvenli bir şekilde buradan yaparken Fenerbahçe camiası da kazanacak. O yüzden 'Kalplerde Fenerbahçe ceplerde Fenerpara' dedik. Bu işte çok emek var. Hem Fenerbahçe hem QNB tarafında. Başkan nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etmek istiyorum.

Sarı lacivertlilerin, yapılan anlaşmadan ilk etapta 9 milyon Dolar kazanması ve gelirin proje boyunca artması bekleniyor.