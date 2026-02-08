N'Golo Kante transferiyle birlikte 15 milyon euro karşılığında Suudi ekibi Al Ittihad'a transfer olan Faslı golcü Youssef En Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta 90 dakika sahada kalmasına rağmen karşılaşmayı şut çekemeden bitirdi.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'a karşı ilk 11'de sahaya sürülen 28 yaşındaki golcü, maç boyunca sahada kalmasına rağmen rakip kaleye tehlike yaratmaktan oldukça uzak göründü. Öte yandan Al-Awwal Park'ta oynanan karşılaşmayı Al Nassr, 84'te penaltıdan Sadio Mane ve 90+6'da Angelo Gabriel'in golleriyle 2-0 kazanmayı bildi.

CRİSTİANO RONALDO BİLİNMEZLİĞİ

Karşılaşmada ayrıca Suudi Pro Lig yönetimine transferlerdeki hamlelerinden dolayı tepkili olduğu bilinen Cristiano Ronaldo, yine forma giymedi. 1.000 golle tarihe geçmek isteyen Portekizli, Al Nassr'da üst üste iki karşılaşmaya çıkmadı.

Puanını 49'a çıkaran Al Nassr, lider Al Hilal ile puan farkını 1'e indirip 2. sıradan takibini sürdürürken; 34 puanda kalan Al Ittihad ise 7'nci sıradaki yerini korudu.