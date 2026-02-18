Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, devre arasında beklentileri karşılayamadığı ve disiplin sorunları yaşadığı için elden çıkarılmıştı.

Rus ekibi Zenit'e transfer olan Kolombiyalı forvet, takımı ile çıktığı ilk hazırlık maçında rakip oyuncu ile tartışma yaşadı. Zenit'in Krasnodar ile oynadığı maçın henüz 5. dakikasında rakibine sert müdahalesi sonrası sarı kart gören Duran'ın tavırları akıllara durgunluk verdi.

GÜÇLÜKLE YATIŞTIRDILAR

Pozisyonda topun kontrolünü sağlayamayan Duran, önce rakibine kolunu savururken ardından kollarıyla rakibinin kafasını sıkıştırarak yere düşürdü. Yaşanan pozisyonun ardından gerilim tırmandı ve iki oyuncu birbirinin üzerine yürüdü. Takım arkadaşları araya girerek ikili arasındaki tansiyonu düşürdü. İzleyenler kırmızı kart beklerken hakem pozisyonu sarı kartla değerlendirdi.

Fenerbahçe'de de disiplin problemleri yaşayan Duran, beklenen istikrarı sağlayamayınca devre arasında yol ayrımına gidilmişti. Rusya'daki ilk maçında olay çıkaran Kolombiyalı golcü için sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlardan 'ucuz kurtulduk' yorumları geldi.