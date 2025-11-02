Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin 13. dakikasında penaltı bekledi. Asensio'nun pasıyla ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu, Gabriel Paulista ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Kerem Aktürkoğlu, hakem Ali Yılmaz'a bakarak penaltı bekledi.
Hakem Ali Yılmaz'a oyun durduktan sonra VAR hakemi Sarper Barış Saka tarafından inceleme uyarısı gelmedi.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 45+2'de yine penaltı bekledi ve yoğun itirazlarda bulundu.
Kerem Aktürkoğlu, Salih Uçan ile girdiği pozisyon sonrası yerde kaldı ve hakem Ali Yılmaz'a baktı. Ali Yılmaz, oyunun sürmesini istedi.