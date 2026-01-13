Başkan Sadettin Saran, yönetici Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ve Futbol Direktörü Devin Özek, transfer zirvesi yaptı. Teknik Direktör Domenico Tedesco da istediği forvet profilini yönetime sundu ve listedeki isimlerle ilgili görüşünü bildirdi. Tedesco hem Jhon Duran ile birlikte oynayabilecek hem de forveti yedekleyecek bir golcü oyuncu istedi.

BÜTÇE 25 MİLYON EURO

Sörloth'un transferi yüksek maliyeti ve Atletico Madrid’de kalmak istemesi nedeniyle zora girdi. Nkunku da Milan’dan ayrılmak istemiyor. İtalyan kulübü de 35 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ediyor. Lookman’ın da devre arası Atalanta’dan ayrılmayacağı belirtildi. F.Bahçe, forvet için 25 milyon Euro bütçeye sahip. Oyuncu satışlarıyla birlikte bütçe artabilir.

GASPERİNİ İLE ARASI BOZUK

Yönetim de Roma’nın Ukraynalı golcüsü Dovbyk’in transferi için harekete geçti. Roma Teknik Direktörü Gasperini’nin de kadroda fazla düşünmediği 28 yaşındaki Ukraynalı golcü de gelen teklifleri değerlendiriyor. Torunoğulları İtalya’ya çıkarma yaparak, Dovbyk transferi için masaya oturacak. Forvet için diğer adaylar ise G.Saray’ın da transfer listesinde yer alan US Gilloise’nin Kanadalı golcüsü Promise David ve M.United’ın golcüsü Joshua Zirkzee.