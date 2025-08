UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe, karşılaşma öncesi Gazze'ye destek verdi.

Fenerbahçeli futbolcular, ısınmaya 'Stop crimes against humanity' (İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun) ve 'Enough is enoug' (Yeter artık) yazan tişörtlerle çıktı.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyada konu ile ilgili yaptığı paylaşımda "Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz: “Stop crimes against humanity.” Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz" ifadelerine yer verildi.