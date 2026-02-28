Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, devre arasında beklenmedik şekilde takımdan ayrılmıştı. Beklentileri karşılayamadığı ve disiplin sorunları yaşayan 22 yaşındaki forvetin yeni adresi Zenit olmuştu.

Kolombiyalı golcü, yeni takımıyla ilk lig maçında taraftarın karşısına çıktı.

TEPKİ ÇEKTİ

Zenit’in Kaliningrad'ı konuk ettiği maça ilk 11'de başlayan Kolombiyalı golcünün performansı olay oldu. Çıktığı ilk hazırlık maçında rakibine yaptığı sert hareketle gündem olan 22 yaşındaki forvet, ilk 11’de başladığı ilk lig maçında 61 dakika sahada kaldı.

Zenit'in büyük umutlarla takıma kattığı Duran, kaleye yalnızca 1 şut çekti ve gol pozisyonuna giremeyerek 0.05 gol beklentisi ile mücadele etti.

61 dakikada sadece 14 kez topla buluşan 22 yaşındaki oyuncu bu alanda takımında son sıradaki isim olarak göze çarptı. Girdiği 9 mücadelenin yalnızca 2’sini kanan ve 4 hava topunun 3'ünü kaybeden Duran, taraftarların tepkisini çekti.