Matteo Guendouzi Fenerbahçe’de... Rüzgârın hızının 80 kilometreyi aştığı İstanbul, fırtınaya teslim olurken, sarı-lacivertlilerin durmaya niyeti yoktu. Fransız futbolcu ve ailesini taşıyan özel jet, Sabiha Gökçen’e heyecanlı bir iniş yaptı. 26 yaşında ki oyuncu, kendisini havaalanında bekleyen taraftarları selamlayıp, sarı-lacivertliler ile ilk sıcak teması samimi bir havada sağladı.

KİRALAYIN OLSUN BİTSİN

Lazio ile çarşamba akşamı son maçını Fiorentina’ya karşı oyna yan yıldız futbolcu, yarın G.Saray’a karşı Süper Kupa finalinde F.Bahçe forması giyebilecek. Taraftarlar, Guendouzi’ye kavuşmanın heyecanını yaşarken, yönetim de Atalanta’dan Ademola Lookman için mesaiye başladı. Kanarya, Afrika Kupası’nda bulunan Nijeryalı golcüyü kiralamak istiyor.

İTALYA’YA İKİNCİ SEFER

Kanarya'nın tekli 5 milyon Euro kiralama ücreti artı sezon sonunda bon servisinin alınması için 35 milyon Euro ile toplam 40 milyon Euro. Başkan Sadettin Saran, bu transfer için kolları sıvadı. Yönetici Ertan Torunoğulları ile Futbol Direktörü Devin Özek de G.Saray derbisi sonrası yine İtalya’ya giderek, Lookman transferini bitirme ye çalışacak.