Fenerbahçe, orta saha hattını güçlendirmek için İtalya Serie A ekibi Lazio’da forma giyen Fransız oyuncu Matteo Guendouzi için ciddi bir teklifte bulundu. Sarı-lacivertliler, oyuncunun transferi için 25 milyon Euro bonservis + 2 milyon Euro bonus içeren toplam 27 milyon Euro’luk bir öneri sundu.

CASTELLANOS’UN ARDINDAN B İR AYRILIK DAHA

Lazio, geçtiğimiz günlerde Castellanos’u 30 milyon Euro karşılığında West Ham United’a göndermişti. Bu kez sırada Guendouzi var. Kulübün, transfer pazarında serbest hareket edebilme izni almasının ardından arka arkaya iki önemli ayrılığa imza atması gündemde.

FENERBAHÇE İLE G ÖRÜ ŞMELERDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Guendouzi transferi tıpkı Castellanos operasyonu gibi kısa sürede şekillendi. Hem oyuncu hem de kulüpler arasında nihai anlaşma henüz sağlanmasa da taraflar son detayları görüşüyor.

La Gazzetta dello Sport'da yer alan detaylara göre; Fenerbahçe, oyuncuya 5 yıllık sözleşme ve yıllık 4 milyon Euro maaş teklif etti. Guendouzi'nin Lazio'daki maaşı ise 2.5 milyon Euro civarında.

LAZIO İ Ç İN Y ÜKSEK KAR FIRSATI

Lazio, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2023 yazında 14 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı (1 milyon kiralama + 13 milyon satın alma). Fenerbahçe’nin teklifi gerçekleşirse, İtalyan kulübü ciddi bir kâr elde etmiş olacak. Bu durum, kulüp kasasına yeni kaynak sağlayacak ikinci büyük satış olarak değerlendiriliyor.

GUENDOUZI’NİN FENERBAH ÇE’YE BAKI ŞI OLUMLU

Geçen yaz da takımdan ayrılmak isteyen ancak Lazio’nun transfer yasağı nedeniyle kalmak zorunda kalan Guendouzi’nin bu kez ayrılığa sıcak baktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında mücadele etmesi, oyuncunun Fransa Milli Takımı'na yeniden seçilme hedefi açısından da önemli bir fırsat sunuyor.

NAPOLİ MA ÇI VEDA OLAB İLİR

Fransız futbolcunun, bugün Lazio formasıyla Napoli karşısında sahaya çıkması bekleniyor. Bu karşılaşma, Guendouzi için Lazio’daki son maçı olabilir.

LAZIO, YERİNE İKİ ORTA SAHA ARIYOR

Hem Guendouzi’nin hem de Castellanos’un ayrılığı sonrası Lazio yönetiminin orta sahaya iki yeni transfer yapmak için harekete geçeceği ifade ediliyor.