Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile berabere kaldığı maçın ardından mücadelenin hakemini UEFA'ya şikayet etti.

Sarı lacivertliler, özellikle maçın son anlarında çalınmayan penaltının ardından adeta çılgına dönmüştü. Fenerbahçe, resmi dilekçelerin verildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde: "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmî başvurusunu yapmıştır.

Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA’nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir.

Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."