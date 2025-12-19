Fenerbahçe, ara transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor! Sarı-lacivertliler, Hollanda’nın en parlak orta saha yıldızlarını Kadıköy’e getirmek için tam anlamıyla çıkarma yaptı. Kanarya’nın listesinde, Eredivisie’den iki dev isim var: PSV’nin pas ustası Joey Veerman ve Ajax’ın genç dinamosu Kenneth Taylor! Joey Veerman’ın menajeriyle kritik görüşme tamamlandı! Anlaşma için zemin aranıyor.

24 MİLYONA SERBEST

Futbol Şubesi’nden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek, Hollandalı yıldıza cazip yıllık ücret teklifi sundu. Veerman “Evet” derse bomba patlayacak. F.Bahçe, ocakta aktif olacak 24 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi bitirecek! PSV de bu bedel karşılığında kapıyı araladı. Şimdi gözler Veerman’ın karar vermesinde. Yönetim nefesini tuttu bekliyor!

TAYLOR KAPISI ARALIK

Ajax'ın 23 yaşındaki yıldızı Kenneth Taylor için de temaslar alev aldı. Yönetim hem menajerle hem Hollanda ekibiyle görüşerek şartları masaya yatırdı. Ajax, 2027’ye kadar sözleşmeli oyuncusunu takımda tutmak istiyor, yeni sözleşme bile önerdi. Ama Taylor ayrılığa sıcak bakıyor. Kulübün beklentisi 25 milyon Euro bonservis bedeli. Fenerbahçe bu kapıyı zorlamaya devam ediyor!