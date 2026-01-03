Fenerbahçe yönetimi dört koldan transfer atağına geçerken, Teknik Direktör Domenico Tedesco öncelikle orta sahayı güçlendirmeleri gerektiğini ısrarla vurguluyor. 8 numaralı pozisyon için hem hücum hem de savunma yönü kuvvetli bir yıldız talep eden İtalyan hoca, yönetime iki yeni isim verdi: Weston McKennie ve Youssouf Fofana. İtalyan hoca, Schalke’yi çalıştırdığı dönemden tanıdığı McKennie’yi listenin başına yazdı.

YÖNETIMIN YOĞUN MESAISI

27 yaşındaki yıldızın Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu kozu kullanmak isteyen sarı-lacivertliler piyasa değeri 22 milyon Euro olan McKennie’yi devre arasında daha uygun bir rakama kadrosuna katmayı planlıyor. Youssouf Fofana ise biraz daha zor transfer. Çünkü 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcuya Milan 30 milyon Euro değer biçti. Pazarlıklarla bu rakamın aşağı çekilmesi mümkün. Sarı-lacivertli yönetim Tedesco’nun talebini yerine getirebilmek için kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda.