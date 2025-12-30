Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Rade Krunic, Sırbistan'da adeta yeniden doğdu. Dönemin teknik direktörü İsmail Kartal tarafından özellikle istenen ancak Sarı-Lacivertli formayla istikrar sağlayamayan Bosnalı orta saha, 2024-25 sezonu başında Kızılyıldız'a bedelsiz olarak transfer oldu.
KIZILYILDIZ'DA BAŞROLE ÇIKTI
32 yaşındaki futbolcu, Sırbistan temsilcisinde kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Orta sahadaki liderliği ve istikrarlı oyunu, Kızılyıldız'ın şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Gösterdiği performans sezon sonunda bireysel ödülle taçlandı; Krunic, Sırbistan'da 2025 yılının en iyi futbolcusu seçildi.
FENERBAHÇE KARNESİ
2024 Ocak ayında Milan'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Krunic'in sezon sonunda 3.5 milyon euro bedelle zorunlu opsiyonu devreye girmişti. Sarı-Lacivertli formayla 22 maça çıkan Krunic, gol sevinci yaşayamazken 1 asist katkısı verdi.