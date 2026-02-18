Marco Asensio, kısa sürede Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline geldi. Attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra performansıyla da parmak ısırtan 30 yaşındaki futbolcu Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Atletico Madrid’in ara transfer döneminde nabız yokladığı ama Fenerbahçe’den olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı.

KAPTAN OLACAK

İspanyol basını, Villarreal ile Sevilla’nın yaz döneminde Asensio için resmi teklif sunacağını öne sürdü. Sarı-lacivertli yönetimin Matador ile ilgili farklı planları var. Gelecek sezon takımda kaptanlık görevine getirilmesi planlanan Asensio’nun 2028’de bitecek olan kontratının da uzatılması düşünülüyor. Asensio’nun Fenerbahçe’de mutlu olduğu ve ayrılmak istemediği belirtiliyor.