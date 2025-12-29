Fenerbahçe'nin sezon başında LaLiga ekiplerinden Girona'ya kiralık olarak yolladığı Dominik Livakovic, maçlara çıkmak istemediğini teknik heyete ileterek krize neden oldu.

Dinamo Zagreb'e transfer olmak isteyen ve Hırvat ekibine gitmek için adeta gemileri yakan 30 yaşındaki kaleci Fenerbahçe'nin başını ağrıtmaya devam ediyor.

Dinamo Zagreb, Brest, Ajax, Verona ve Genoa, Hırvat file bekçisi ile ilgileniyor. Livakovic'e talip olan Genoa, deneyimli kaleci için 5 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. Ancak Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e dönmek için diretiyor. 30 yaşındaki kaleci, Zagreb ekibi ile her konuda anlaşma sağlasa da Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamıyor.

Sarı lacivertli yönetim ise, Livakovic'in tavırlarına karşı son noktayı koyma kararı aldı. Fenerbahçe, Livakovic'e Dinamo Zagreb'e gitmesi için Genoa'nın teklifine denk bir teklif getirmesini aksi taktirde İtalyan ekibinin teklifini kabul etmesini iletti. Bu hamlenin ardından transfer sürecinde gözler Livakovic'in son kararına çevrildi.

2023-2024 sezonunun başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon Euro karşılığında sarı lacivertli ekibe transfer edilen Dominik Livakovic iki sezon boyunca kaleyi korumuştu. Girona'ya kiralanan Hırvat eldiven, İspanyol kulübünde hiç süre almadı.