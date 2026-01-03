Devre arası transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde Nkunku, Lookman ve Sörloth transferlerini bitirmek için yoğun mesai harcanırken bir yandan da orta saha alternatiflerine yöneldi.

İtalyan basınından TuttoMercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız yıldızı Matteo Guendouzi için resmi teklifte bulundu. Türk futbolseverlerin Marsilya'da oynadığı dönemde Galatasaray taraftarları ile yaşadığı gerginlik olayıyla hatırladığı Guendouzi için ilk temas kuruldu.

2024 yılında Marsilya'dan 14 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Matteo Guendouzi, 109 maçta 6 gol atarken, 10 asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY İLE YAŞANAN GERGİNLİK UNUTULMADI

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya ile oynadığı maçta, Guendouzi ile Patrick van Aanholt arasında penaltı pozisyonu nedeniyle yaşanan tartışma sonrası sarı kırmızılı taraftarlar Guendouzi'ye karşı bir hayli öfkelenmişti.

Sarı kırmızılı taraftarlar daha sonra Lazio’ya transfer olan Fransız futbolcuyu unutmamış ve özel maçta tribünlerden yoğun ıslıkla protesto edildi. Taraftarların tepkisi karşısında şaşkınlık yaşayan yıldız oyuncu, kısa sürede yeniden soyunma odasına yönelmişti.