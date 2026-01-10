Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, derbiyi 2-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı.
Fenerbahçe kupa zaferinin ardından resmi sosyal medya hesabından Okan Buruk'a olay bir göndermede bulundu.
Okan Buruk, daha önce ligde oynanan Antalyaspor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, salonun kapısının kapatılmamasına tepki göstererek 'Kapıyı kapatabilir miyiz' sözleriyle gündem olmuştu.
Sarı lacivertliler kupa zaferinin ardından bu sözleri kullanarak ''Kapıyı kapatın, bildirimleri açın. Başlıyoruz'' paylaşımı yaptı.