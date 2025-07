Fenerbahçe, 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel'e veda etti. 2020/21 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Osayi-Samuel, geçtiğimiz günlerde İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yolun Açık Olsun Osayi. 2020/21 sezonundan bu yana çubuklu formamızı büyük bir gururla taşıyan, mücadeleci ruhu, bitmeyen enerjisi ve samimi kişiliğiyle Fenerbahçe taraftarının kalbinde özel bir yer edinen Bright Osayi-Samuel’e yeni kulübünde sonsuz başarılar diliyoruz.

Geldiğin ilk günden bu yana sahaya her adım attığında terinin son damlasına kadar savaşan, tribünleri coşturan o azmin ve sahadaki o eşsiz tempon hep örnek olacak. Zorluklara karşı gösterdiğin direnç, sahadaki cesaretin ve her şeyden önemlisi camiamıza duyduğun aidiyet; hep hafızalarımızda kalacak. Gönlümüzde büyük bir iz bıraktın. Fenerbahçe formasıyla attığın her adımı, verdiğin her mücadeleyi gururla hatırlayacağız. Yolun açık, şansın bol olsun. Unutma; her zaman Fenerbahçe senin evin" denildi.