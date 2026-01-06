Fenerbahçe'de ara transfer döneminin 2. bombası patlıyor. Matteo Guendouzi ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Lazio ile de el sıkışmaya artık çok yakın. İtalyan basınında yer alan haberde Fransız futbolcunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı iddia edildi.

Transferde gaza basan Fenerbahçe, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan ekibiyle son pazarlıkları yaptığı ve tarafların el sıkışmanın eşiğinde olduğu aktarıldı.

TARİHİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Matteo Moretto ve Fabrizio Romano'ya göre, Fenerbahçe ve Lazio arasında bonuslar dahil olmak üzere 25-30 milyon Euro civarında bir rakam üzerinde anlaşmaya varılmak üzere. Sarı-lacivertlilerin özellikle Atletico Madrid'in de transfere dahil olacağı söylentilerinin çıkmasının ardından süreci hızlandırdığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin transferi 25-30 milyon euro bandında bitirmesi durumunda Guendouzi, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak.

Calciomercato'da yer alan haberde, transferin tamamlanmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edilirken Guendouzi'nin tüm takım arkadaşlarına veda ettiği ifade edildi.

Guendouzi bu sezon Lazio formasıyla 16 maça çıktı ve 2 gol-1 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 28 milyon euro olan 26 yaşındaki futbolcunun Lazio ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.