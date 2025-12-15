Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe rotasını Almanya’ya çevirdi. Sarı lacivertliler Bayer Münih’inn yıldızı Serge Gnabry’i gündemine aldı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Münihli Serge Gnabry’i listesine aldı.

Alman futbolcunun sözleşmesi Haziran 2026’da sona erecek. Fakat Bayern Münih yıldız oyuncuya henüz sözleşme teklif etmedi. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe yönetimi oyuncunun menajeriyle masaya oturup 30 yaşındaki yıldızı bonservissiz transfer etmek istiyor.

Sarı lacivertliler Galatasaray’ın Bayern Münih’ten bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Sane gibi yıldız ismi bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Hatırlanacağı üzere Sane de Bayern Münih ile sözleşme konusunda anlaşamamış ve Galatasaray'ın teklifini kabul edip Türkiye'ye gelmişti.

Fenerbahçe'nin radarına giren Serge Gnabry, Bayern Münih ile bu sezon 24 maça çıktı ve 5 gol ile 7 asist katkısı sağladı.