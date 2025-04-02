Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Futbolseverlerin heyecanla sonucunu beklediği müsabakadan önce Sarı-Lacivertli yönetim, taraftarına yönelik bir açıklama yaptı.

'BİRLİK VE DESTEK ÇAĞRISI'

Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI: SEN BU TAKIMIN RUHUSUN! Bu akşam binler tribünde, milyonlar kalplerde! Hep beraber kenetleneceğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Sahada terinin son damlasına kadar savaşacak Takımımız için en önemli şey senin varlığın! Bu akşam Kadıköy sarı lacivert olacak, Saracoğlu sevgimizle, Gökyüzü sesimizle çınlayacak!

Tribünün sesi Takımımızı sarıp sarmalayacak! Göğsümüzde arma Fenerbahçe aşkımızla çarpacak! 90 dakika boyunca aklımız düşüncemiz bir, yüreğimiz bir: Sadece Fenerbahçe! İlk düdükle birlikte kalbimiz sahada atacak, her pasta, her ikili mücadelede biz de orada olacağız. Son ana kadar hep birlikte! Unutma! Sen bu takımın ruhusun! Takım Taraftar birlikte odaklanacak, galibiyet için sonuna kadar savaşacağız… Bugün omuz omuza, son düdüğe kadar takımın yanında olacağız…"