Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni çalıştırıcı için arayışlar sürüyor.

Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör belirlemek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

'4 ADAY VAR'

Fenerbahçe'de yönetim kurulu yaklaşık 3 saatlik toplantı yaptı. Şu ana dek hiçbir isimle anlaşma sağlanmayınca toplantıda tüm adaylar ile şartları masaya yatırıldı.

Toplantının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, açıklamalarda bulundu. Sky Spor'a konuşan Belgü “4 hoca üzerinde çalışmaya devam ediyoruz, kararımızı vermedik. Devin Özek bize bir sunum yaptı. Hocaların artı ve eksilerini koydu önümüze. Hafta başına kadar yeni teknik direktörümüz açıklanmış olur." yanıtını verdi.