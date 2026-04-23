Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, oynanacak maç öncesi TFF'ye bir başvuruda bulunacak. HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Victor Osimhen’in kullandığı sert koruyucu materyalin rakip oyuncuların sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle TFF’ye başvuruda bulunacak. Kulüp doktorları, Victor Osimhen’in maçlarda kullandığı sert koruyucu ekipmanın rakip oyuncular açısından risk oluşturduğu görüşünde ve IFAB kurallarına göre kullanılabilecek materyaller için bir rapor hazırladı. İtirazın karşılık bulması durumunda Osimhen, yumuşak bandajlama dışında bir ekipmanla derbide yer alamayacak.

