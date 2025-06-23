Fenerbahçe, altyapısından yetişen genç yetenek Yusuf Akçiçek ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, oyuncunun maaşında da neredeyse 60 katlık dev bir artışa gitmeye karar verdi.

MAAŞI KATLANACAK

Haber Global'de yer alan bilgilere göre; Mevcut sözleşmesinde yıllık yaklaşık 15 bin euro (685 bin TL) kazanan Yusuf Akçiçek, yeni anlaşmayla birlikte yılda 850 bin euro (yaklaşık 39 milyon TL) gelir elde edecek. Genç oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona erecek olsa da, kulüp hem bu tarihi uzatacak hem de şartları güncelleyecek.

HENÜZ RESMİ TEKLİF ULAŞMADI

Yusuf Akçiçek’e Avrupa’dan bazı kulüplerin ilgisi olduğu ifade ediliyor. Ancak Fenerbahçe yönetimine şu ana kadar resmi bir teklif ulaşmadı.

Altyapıdan yetişen ve gelişimi dikkatle takip edilen Yusuf Akçiçek’in yeni sözleşmeyle birlikte A takım planlamasında daha aktif rol alması bekleniyor. Jose Mourinho'nun geçen sene parlattığı bir isim olarak dikkat çeken Akçiçek için yurt dışından da önemli takımların takipte olduğu biliniyor. Fenerbahçe ise genç yıldızını 25 milyon Euro'nun altında bırakmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe, genç yeteneğini hem maddi hem de manevi olarak ödüllendirerek kadrosunda tutmayı hedefliyor.