Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev ile Beşiktaş, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşılaştı. Mücadeleyi sarı lacivertliler 4-1 kazandı.
Sarı-lacivertliler, 47. dakikada Busem Şeker, 51 ve 55. dakikalarda Plummer ve 66. dakikada Otu'nun golleriyle Beşiktaş karşısında 4-0'ı buldu. Beşiktaş'ta Lara Pintassilgo'nun 89. dakikadaki golü maçın skorunu 4-1 olarak belirledi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 52 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, 32 puanda kaldı.