Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye yenilen Galatasaray’da kaleyi Günay Güvenç’in koruması tartışma konusu olmuştu. Teknik direktör Okan Buruk’un bu kararı sonrası milli eldivenin durumdan rahatsız olduğu iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçında yedek kalmasından rahatsız oldu. Milli eldivenin Okan Buruk'la özel görüşerek bu rahatsızlığını bizzat ilettiği öne sürüldü. Öte yandan Günay Güvenç'in ise yedek kalmaktan dolayı huzursuz olduğu ifade ediliyor. Okan Buruk'un dengeyi sağlamak için çözüm arayışına girdiği aktarıldı.