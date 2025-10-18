Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Divan Kurulu üyeleri katıldı.

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanlarından Ali Koç ve Aziz Yıldırım da toplantıya katılım sağladı. Hem Ali Koç’un hem de Aziz Yıldırım’ın üyelere seslendi.

Önce kürsüye çıkan Ali Koç Konuşmasında Sadettin Saran’a destek verilmesi gerektiğini söyledi. Koç’un açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Başkanlık değişimi yaşadık, bir taraftar olarak ilk defa karşınıza çıkıyorum. Seçim sonuçları hayırlı ve uğurlu olsun. Bir demokrasi şöleni yaşadık. Sonuçlar birbirine yakın olsa bile diğer camialara örnek olacak seçim yaptık. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Devir teslimi yakışır şekilde yaptık. Sadettin Saran ve ekibi de yakışır şekilde devir teslimi aldı. Başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarıyla, açık ve şeffaf şekilde görüştük ve bilgi paylaştık. Bu çok önemli. “

İZİN VERİLMEYEN MADDELER

“Seçim günü yönetime izin verilmesi gereken maddelerin ısrarla önemli olduğunu söyledik. Kulübün faaliyetlerin kitleneceğini söyledik. O günün atmosferiyle bunlar geçmedi. Onaylanmazsa neler olacağını Murat Bey anlattı. Hesap bizim kazanmamız üzerindeydi ve kazanmamız halinde bizi kitlemekti. Bunun ne kadar zararlı olduğunu gördük. Yedi kez onaylandı, sekizinci de reddedildi. Süreç gereksiz yere uzadı. Bunun için lobi yapmak, insanların kafasını karıştırmak Fenerbahçe'ye kötülük yapmaktır."

AZİZ YILDIRIM’A SERT SÖZLER

"Biz köstek değil, destek olacağız. Günün sonunda yönetimler değil, Fenerbahçe kazanır. Yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sadettin Saran ve ekibine vereceğiz. Allah yollarını açık etsin, şansları bol olsun. Başarılı olmaları için etraflarında kenetlenmeliyiz. Bu yıkıcı siyaseti bırakalım! Fenerbahçe'nin bindiği dalı kesmeyelim"

"Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapamasın tavrında olmayacağımızın teminatını veriyorum."

YILDIRIM'DAN CEVAP: 'İÇİNDE KALAN AZİZ YILDIRIM'I DIŞA VURUYORSUN'

Ali Koç’un açıklamalarının ardından eski başkan Aziz Yıldırım da sahneye çıktı. Yıldırım, Ali Koç’a cevap verirken şunları söyledi: "Ali Bey konuştu, çok iyi konuştun Ali! Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışa vuruyorsun, yapma! 'Fenerbahçe kötü olsun' dediysem şerefsizim! Bunu bize ima edenler de şerefsizdir! Hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik, pencere yoktu hapiste! Hiç şikayetçi olmadım! Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Çocuklar ağlamasın diye aday oldum. Çocuklar ağlıyor, benim kızım ağlıyor! Ayıp! Bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın!"

'KULÜBÜN MALLARINI NEDEN SATIYORSUNUZ?'

"Bu maddeleri reddedeceğimi söyledim, kimseye çağrı yapmadım. Murat Bey burada masal anlattı! Kulübün mallarını neden satıyorsunuz? Hepsinizi biz aldık. Bazılarını kulüp parasıyla, bazılarını cebimizdeki para ile aldık!"

'FETÖCÜLER VAR, SÖYLEMİYORSUNUZ'

"Sadettin Saran Bey ve ekibinden bizim ne kadar borç bıraktığımızı tespit edip açıklamalarını istiyorum. Burası 100 yıllık kulüp, neler gelmiş başına... Tarihi okuyun! Bu kulüp her zaman dimdik ayakta kaldı, en son da 3 Temmuz'da! Sadece Fenerbahçe'ye değil, Türkiye'ye yapılan operasyonun devamıdır! 3 Temmuz'u anlayın... Arkasından 4-5 sene sonra devleti ortadan kaldırma operasyonunun içinde olduğu süreçtir. İşimize geldiğinde 3 Temmuz diye konuşmayalım... İşi başka noktalara çekmeyelim. Tahir Kıran ile yemek yemişim, 3 Temmuz'a ihanet etmişim! Yok ya! Yönetimlerde FETÖ'cüler var, söylemiyorsunuz?"