Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör büyük oranda belli oldu. Öncelikle İsmail Kartal ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe'de bu fikir değişti ve Domenico Tedesco ile imza atılmasına karar verildi.

HTSpor'da yer alan habere göre; sarı lacivertliler şu anda herhangi bir kulüp çalıştırmayan 39 yaşındaki İtalyan teknik adam ile anlaşmaya vardı.

Son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran Tedesco geçtiğimiz ocak ayında görevi bırakmıştı.

Sportif direktör Devin Özek'in "Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız" sözleri sonrasında Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

EURO 2024'TE ÖNEMLİ BAŞARI

39 yaşındaki teknik adamı ön plana çıkaran en önemli özellik ise görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması. 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Hem görev aldığı kulüp takımlarında, hem de Belçika Milli Takımı'na geliş süreci ile birlikte hızlı netice almış bir isim olarak öne çıkan Tedesco, Belçika Milli Takımı'nda 16 ay mağlubiyet yüzü görmeyen başarılı teknik adam EURO 2024'te de takımını namağlup gruptan çıkardı.