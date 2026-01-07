Fenerbahçe Spor Kulübü, dün akşam spor tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertli kulüp; futbol, erkek basketbol, kadın basketbol ve kadın voleybol branşlarında aynı gece dört farklı karşılaşmaya çıkarak oynadığı tüm müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

FUTBOL

Fenerbahçe, futbolda Süper Kupa yarı final mücadelesinde Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak Süper Kupa’da finale yükselmeyi başardı.

ERKEK BASKETBOL

Turkish Airlines EuroLeague’in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u konuk etti. Karşılaşmanın özellikle son çeyreğinde ortaya koyduğu etkili performansla öne çıkan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 88-80 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

KADIN BASKETBOL

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, evinde Nesibe Aydın ile karşılaştı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, rakibini 109-56 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Türkiye Kupası’nda adını son dört takım arasına yazdırdı.

KADIN VOLEYBOL

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Polonya temsilcisi PGE Budowlani ile mücadele etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0’lık skorla geçerek gruptaki üçüncü maçını da kazanmış oldu. Daha önce grupta Portekiz’in Benfica ve İtalya’nın Igor Gorgonzola takımlarını da 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.