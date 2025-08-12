Kansere yenik düşen Fenerbahçe taraftarı Duygu Özdin, 21 Temmuz 2025 tarihinde hayata veda etmişti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Duygu'nun, kanserle mücadelesi sırasında sosyal medyada yaptığı bir paylaşım yürekleri burkmuştu. Fenerbahçe taraftarı olan Duygu, "Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" notunu paylaşmıştı.

Fenerbahçe Kulübü de, Duygu'nun vefatı sonrası dileğinin yerine getirileceğini resmi hesaptan duyurmuştu. Fenerbahçe Kulübü açıklamasında "Bir gün iyileşirsem, Kadıköy’de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin…1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek. Duygu Özdin, Hep kalbimizdesin" ifadelerini kullanmıştı.

Duygu Özdin'in isteği Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçı öncesi gerçekleştirildi. Karşılaşma öncesi 1907 balon gökyüzüne uçuruldu.

Fenerbahçe Kulübü, resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili "Sözümüz vardı… Ve bugün; 1907 balon, Duygu Özdin’in anısına uçtu. Hep kalbimizdesin" paylaşımında bulundu.