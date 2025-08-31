Transfer penceresinin kapanmasına sayılı günler kala çok su kaldıracak gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın gündeminde olan ve uzun süredir pazarlıklarını sürdürdüğü Ederson transferi için devreye girdiği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizo Romano'nun haberine göre sarı lacivertliler, Manchester City ile ilk teması sağladı. Galatasaray'ın yaptığı 10 milyon Euro'luk teklifin kabul edilmediği belirtilirken, İngiliz kulübünün Fenerbahçe ile masaya oturduğu ifade edildi.

Bu gelişme üzerine Galatasaray'ın karşı hamle yapıp yapmayacağı ve transferin kızışarak farklı bir yarışa dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu.

Manchester City'de Ederson'un ayrılığının ardından kaleye Donnarumma'nın geçeceği aktarıldı. Galatasaray Kulübü'nde tüm gözler kaleci transferine çevrilmişken ezeli rakibi Fenerbahçe'den gelen bu atak sonrası City ile bu geceden itibaren görüşmelerini sıklaştırması bekleniyor.