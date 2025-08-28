UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, hem Şampiyonlar Ligi hasretini 18 yıla çıkardı hem de önemli bir gelirden oldu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmayı başarabilseydi 24.8 milyon Euro ayak bastı ücret kazanacaktı. Sarı-lacivertliler'in play-off turunda elde ettiği 4.29 milyon Euro gelirle birlikte bu ücret 29 milyon Euro'ya kadar yükselecekti.

BENFICA 45 MİLYON EURO ALDI

Fenerbahçe, yayın hakları ve katsayı puanı ile daha fazla gelir elde etme fırsatını kaybetti.

Benfica'ya elenen sarı-lacivertliler, 4.29 milyon Euro 'play-off' geliri alacak. Benfica ise Fenerbahçe'yi eleyerek kasasına 45 milyon Euro koydu.

Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Sarı-lacivertliler, 4.31 milyon Euro ayak bastı parası kazanacak.