Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasını Fenerbahçe Beko, 11-10 üstün geçti. Biberovic'in üç sayılık atışıyla ilk çeyreğin bitimine 56 saniye kala 20-17 üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, çeyreği 25-19 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada Birch'in isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 32-21. Hall'un 15. dakikadaki üçlüğüyle farkı 14 sayıya (35-21) kadar taşıyan sarı-lacivertliler, rakibine üst üste üç sayı çizgisinin gerisinden boş atış imkanı verince 18. dakikada fark 6 sayıya kadar indi: 40-34. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-40 üstün gitti.

İlk yarının son bölümünde yakaladığı çıkışı ikinci yarının başına da taşıyan konuk ekip, 24. dakikada Hifi'nin basket faulüyle öne geçti: 51-53. Tucker'ın üçlüğüyle çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, üstünlüğünü koruyamadı ve 27. dakikada Herrera'nın basketiyle skor eşitlendi: 57-57. Savunma sertliğini artıran sarı-lacivertliler, son bölümde Colson, Melli ve Tucker ile üst üste skor üretti ve final periyoduna 70-59 üstün girdi.

Final periyoduna iyi başlayan ve Baldwin önderliğinde skor üreten Fenerbahçe Beko, parkeden 96-77 galip ayrıldı.