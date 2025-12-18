Femerbahçe, 20 Aralık Cumartesi günü saat 17.00’de ikas Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı Süper Lig 17'nci hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Devamında sahaya geçen oyuncular burada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla noktalayacak.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Fenerbahçe'de Eyüpspor karşılaşmasında sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Archie Brown; Afrika Kupası'nda boy gösterecek olan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao ile tutukluluk hali devam eden Mert Hakan Yandaş, Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.