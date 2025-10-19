Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile mücadele ediyor. Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçını hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Ligde oynadığı 8 mücadelede 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada bulunuyor.

8 maçta 1 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunan Fatih Karagümrük ise sonuncu basamakta yer alıyor.

Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibiyle 17. puan mücadelesine çıkıyor.

Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 16 maçta Fenerbahçe 11 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 28 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 18 gol gördü.