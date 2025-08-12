Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi müziği en son çaldığı gün doğan çocuklar şimdi 17 yaşında... F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi’ne en son 2008-09’da katıldı. Kanarya, bugün 3. ön eleme turu rövanşında Feyenoord’u elerse Devler Ligi’ne bir adım daha yaklaşacak. Dışarıda 2-1 kaybeden Fener, tek farkla kazanırsa maç uzatmaya gidecek.

İki ya da daha farklı galibiyetlerde ise F.Bahçe tur atlayacak. Beraberlikte ya da yenilgide tur Feyenoord’un olacak. Sarı-lacivertliler, Feyenoord’u elerse play-off’ta Benfica-Nice (2-0) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kanarya elenirse yoluna direkt Avrupa Ligi’nden devam edecek.

İŞTE FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇININ MUHTEMEL KADROSU

TALISCA 11'E DÖNÜYOR

İlk maçta yedek soyunan Jhon Duran ve Semedo’nun yanı sıra kadroda yer alma yan Talisca’nın bugünkü maçta ilk 11’de oynaması bekleniyor. İsmail Yüksek de oynayabilecek duruma geldi. Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan ve Becao ise UEFA listesinde yer almıyor.