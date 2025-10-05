Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

İrfan Can Eğribayat ve Ederson'un sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe kalesini devralan Tarık Çetin, ilk kez giydiği sarı-lacivertli forma altında başarılı bir performans ortaya koydu. Dört kritik pozisyonda yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken 28 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta kalesini gole kapadı.

Karşılaşmanın 18. dakikasında yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Tanguy Coulibaly'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Tarık Çetin topu kornere çeldi.

Maçta 43. dakika oynanırken Anthony Musaba'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Carlo Holse'nin yaptığı vuruşta Tarık Çetin topu uzaklaştırmayı başardı.

Samsunspor'un 52. dakikada geliştirdiği atakta sol kanatta topla buluşan Anthony Musaba'nın hızla ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Tarık Çetin topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Zeki Yavru'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Marius Mouandilmadji'nin yaptığı vuruşta Tarık Çetin topu kornere çelmeyi başardı.

Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Tarık Çetin, böylece sarı-lacivertli takımla çıktığı ilk maçı gol yemeden tamamlamış oldu.

Tarık Ç:etin, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a yaptığı açıklamada "Kendi performansımdan önce takım olarak üzgünüz. Üç puan hedefiyle geldik. Bu şekilde çalıştık ama çok değerli puanlar kaybettik" yorumunda bulundu.