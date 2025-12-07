Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe arsaVev'in sahasında Galatasaray GAİN'i konuk ettiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Karşılaşmada 9. dakika oynanırken gelişen Galatasaray GAİN atağında ceza sahası çaprazından yapılan vuruşta Fenerbahçe arsaVev futbolcusu Konya Plummer, kaleye giden topu çizgiden çıkardı. Galatasaray GAİN futbolcuları Konya Plummer'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Hatice Aydın, oyunu devam ettirdi.

Karşılaşmada 33. dakika oynanırken Galatasaray GAİN'in orta saha oyuncusu Jang Chang ile Fenerbahçe Fenerbahçe arsaVev'in forvet oyuncusu Marta Cox arasında yaşanan pozisyon, sarı-kırmızılı futbolcuların yoğun itirazına neden oldu. Orta sahada buluştuğu topla ilerlemek isteyen Jang Chang, Marta Cox'un sert müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Hatice Aydın'ın Marta Cox'a sarı kart gösterdiği pozisyon sonrası Galatasaraylı futbolcular kırmızı kart itirazında bulundu.

Karşılaşmayı Fenerbahçe arsaVev, 64. dakikada Marta Cox'un penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla 11'de 11 yapan Fenerbahçe arsaVev, puanını 33 yaparak liderliğe yükseldi. Ligde ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray GAİN ise 30 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.