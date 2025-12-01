Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırladığı dev derbide ilk yarıya damga vuran bir pozisyon yaşandı. Sarı lacivertliler ilk yarının bitimine dakikalar kala beraberlik golünü buldu.

Kullanılan kornerde ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası En Nesyri'nin şutu yön değiştirerek ağlara gitti.

Fenerbahçe taraftarları beraberlik golüne sevinirken hakem Yasin Kol'a VAR'dan uyarı yapıldı. Pozisyon öncesini izlemesi tavsiye edilen Kol kenara geldi.

Galatasaray ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde elle oynama tespit eden Yasin Kol Fenerbahçe'nin golünü iptal etti.

Fenerbahçe cephesi elle oynama kararı sonrası uzun süre itirazlarda bulundu.

ERMAN TOROĞLU: İPTAL KARARI DOĞRU

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu ilk yarı sonunda yaptığı ilk yarı değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin stoperi hava topuna çıkıyorsun. Niye dağınık çıkıyorsun? Topu görmüyorsun. Ne oldu? Top eline geldi çarptı görmüyorsun. Hakem göremeyebilir, ama VAR doğru yakaladı. Fenerbahçe'nin golünün iptal edilmesi doğru karar. Yapı var Yalı var diye anlatmayacaklar. Galatasaray seni burada yenip dönerse ağlamayacaksın!. Fenerbahçe, Galatasaray’ın istediği şekilde futbol oynuyor; ağır, baskısız, temposuz. İlk yarı Fenerbahçe için fiyasko, tıpkı Rize maçı gibi.