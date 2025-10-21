Süper Lig'in transfer döneminde en çok gündemi meşgul eden isimlerden biri olan dünyaca ünlü kaleci Ederson, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin yoğun çabalarına rağmen tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı

Brezilyalı kaleci ligin 8. haftasında oynanan Samsunspor maçı öncesinde antrenmanda sakatlanırken henüz sahalara dönmedi. Teknik direktör Domenico Tedesco, Ederson'un milli aradan sonra takıma katılacağını ifade etse de tecrübeli file bekçisi Karagümrük mücadelesinde de formasına kavuşamadı.

MAAŞ YÜKÜ SORUN OLDU

Tedesco, Karagümrük maçının ardından Ederson'un dönüşü için bir kez daha soruları yanıtlarken bu defa "Ederson'un da en kısa zamanda hazır olmasını bekliyoruz" dedi ve net bir tarih vermedi.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, Sadettin Saran'ın başkan seçilmesinde önemli rol oynayan Hakan Bilal Kutlualp'in Ederson ile ilgili kullandığı ifadeleri büyük yankı uyandırmıştı. Kutlualp açıklamasında "Fenerbahçe tarihinin en büyük futbolcu maaş bütçesiyle karşı karşıyayız. Bir kaleci, aylık 11 milyon Euro maaşı var. Bunlar sürdürebilir şeyler değil." ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Bilal Kutlualp'in yaptığı açıklamaların yönetimin bilgisi dahilinde olduğu, ayrıca yönetimin Ali Koç döneminde kadroya katılan Ederson'un maaş yükünden rahatsız olduğu ve ara transfer döneminde uygun bir teklif gelirse oyuncuyu satmaya olumlu baktığı iddia edildi.