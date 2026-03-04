Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Sarı lacivertliler rakibini 4-0’la geçmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Anthony Musaba, 48. dakikada Sidiki Cherif, 79. dakikada Dorgeles Nene ve 86. dakikada Archie Brown kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın grup aşamasını 9 puanla tamamladı. Gaziantep FK, kupada 6 puanda kaldı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ardından gruptan ikinci sırada çeyrek finale yükselen takım oldu.