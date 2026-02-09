Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak. Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, Kerem, Asensio, Nene, Talisca
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Tongya, Metehan, Koita
Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla haftaya 2. sırada girdi.
Ligdeki son maçında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, haftaya 22 puanla 11. sırada girdi.
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında sezonun ilk devresinde Ankara'da oynanan maçı, 3-1'lik skorla sarı-lacivertliler kazandı.