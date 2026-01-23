Fenerbahçe, Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı için geri sayımda.

Sarı lacivertliler, Faslı forvetin transferi için Juventus ile satın alma opsiyonlu kiralık teklif üzerinde anlaşma sağlamış ve Nesyri'nin vereceği yanıtı beklemeye koyulmuştu. Fenerbahçe, Nesyri'nin yerini Everton'un Gineli golcüsü Beto ile doldurmak için harekete geçti.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

TRT Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, Beto için Everton'a resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Fenerbahçe'nin santrfor pozisyonu için resmi teklif yaptığı Beto'nun temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Juventus'un henüz transferi tamamlamamış olmasını fırsat bilen ve forvet arayışı bulunan Everton, Beto transferi için gelmişken Youssef En-Nesyri'yi de Fenerbahçe'den istedi. İngiliz yetkililer, takas formülüne açık olduğunu da Fenerbahçe'ye iletti.

Beto, bu sezon Everton formasıyla Premier Lig’de 25 maça çıkarken 3 gol kaydetti.