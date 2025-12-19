Ara transfer dönemine sayılı günler kala Fenerbahçe orta saha takviyesi için somut adımlar atmaya başladı.

Sarı-lacivertli yönetim, PSV'nin yıldız futbolcusu Joey Veerman'ı transfer etmek için Hollanda devi ile görüşmelere başladı. Oyuncu için 23 milyon Euro bonservis bedeli talep ediliyor. Maaşının ise 4 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

PSV Eindhoven teknik direktörü Peter Bosz, ligde Utrecht ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Peter Bosz, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan orta saha oyuncuları Joey Veerman ile ilgili konuştu.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Bosz, "Şampiyon olmak istiyoruz ve bunu mümkün olan en güçlü kadroyla yapmak istiyoruz. Üst düzey bir oyuncuyu satmak, şampiyon olamayacağınız anlamına gelmez, ancak ters tepebilir de. Transfer kapısını kapatamam; modern futbol böyle işlemiyor." dedi.

İlk olarak Veerman'nın menajeriyle görüşen Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun kulübü PSV Eindhoven ile de temasa geçti.

BU SEZON PERFORMANSI

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 27 yaşındaki Veerman, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.