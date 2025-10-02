Antalyaspor galibiyeti ile hayata dönen Fenerbahçe, çıkışını Avrupa Ligi 2. haftasında Fransa temsilcisi Nice karşısında sürdürmek istiyor. Kanarya’da Jhon Duran ile grip olan Asensio dışında eksik yok. İspanyol oyuncu, hasta hasta kampta kaldı. Sakatlığı geçen Alvarez riske edilmeyecek. Talisca da cezasını tamamladı, takıma dönebilecek.

Nice iyi durumda değil. Şampiyonlar Ligi’nden Fenerbahçe gibi Benfica’ya 2-0’lık iki yenilgiyle elendi. Son 9 maçta sadece iki galibiyet alabildi, 6 kez mağlup oldu. Deplasmanda son 10 Avrupa maçını da kaybetti. Nice de Fenerbahçe sınavını hayata dönüş olarak görüyor. Taraftalar, Fenerbahçe’den Zagreb’i unutturacak bir zafer bekliyor.