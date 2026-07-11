Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 yendi. Hofmann Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı futbol direktörü Oğuz Çetin ile yöneticiler Feridun Geçgel ile Cihan Kamer de statta takip etti.

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 8. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 23. dakikada Musaba'nın ayağından hazırlanış açısından etkili bir golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

CHERIF İKİ GOL ATTI

Müsabakanın ikinci yarısında İsmail Kartal; Mert Günok, Bartuğ Elmaz ve Anderson Talisca'yı oyundan alırken, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Marco Asensio ve Sidiki Cherif'i sahaya sürdü. Maçın ikinci yarısına da hızlı giren Fenerbahçe, 48. dakikada Cherif'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, yine Cherif'in ayağından 4'üncü golü buldu.

Mücadelenin 58. dakikasında teknik direktör Kartal, 8 değişiklik daha gerçekleştirdi. Devre arasında yapılan 3 değişiklik dışında ilk 11'den kalan 8 isim oyundan çıkarken, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kerem Aktürkoğlu, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen ve İrfan Can Kahveci oyuna dahil edildi. Fenerbahçe'de 87. dakikada Yiğit Efe Demir'in yerine de Emre Demir oyuna girdi. Değişikliklerin ardından rakip kalede fazla pozisyon üretemeyen Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Admira Wacker ekibini 5-0 mağlup etmişti.