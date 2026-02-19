UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen Notthingham Forest'ın sahibi Evangelos Marinakis, aynı zamanda Yunanistan ekibi Olympiakos'un da başkanlığını üstleniyor.

Evangelos Marinakis, Türkiye karşıtı söylemleri ile dikkat çeken bir isim... 58 yaşındaki Evangelos Marinakis, Olympiakos ile Fenerbahçe arasında 30 Eylül 2021 tarihinde Kadıköy'de oynanan maç sonrası açıklamaları nedeniyle büyük tepki çekmişti.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenen Olympiakos'un başkanı Marinakis, karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul’da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet almak çok önemliydi. Bu zaferi tüm Yunan halkına armağan ediyorum."

Fenerbahçe ile Olympiakos, 2023-2024 sezonunda bu kez Konferans Ligi’nde karşılaştı. Marinakis, Pire’deki ilk maçta ve İstanbul’daki rövanşta protokol tribünündeki aşırı sevinç gösterileri ve imalı tavırlarıyla yine tepkilerin odağı oldu.

Marinakis'in İstanbul için "Kendi şehrimiz" ifadesini kullanması, Türkiye'de 'Megali Idea' göndermesi olarak yorumlanmış ve infiale yol açmıştı. 'Megali idea, 19. ve 20. yüzyıl başlarında Yunanistan'ın Osmanlı hakimiyetindeki Helen nüfuslu bölgeleri (Balkanlar, Anadolu, Kıbrıs) birleştirip, başkenti İstanbul (Konstantinopolis) olan Bizans İmparatorluğu'nu yeniden kurmayı hedefleyen milliyetçi bir ideal olarak karşımıza çıkıyor.

Marinakis'in annesi (İrini Karakaçi) ise 2017’de Pire’de sözde ‘Pontus Soykırımı’ heykeli diktirdi. 2 yıl sonra aynı şehirde, Yunanların 1821’de Osmanlı’ya karşı isyanında yer alan ‘Türk kıyımcısı’ lakaplı Nikitas Stametopulos’un heykelini yaptırdı.