Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacağı 7. hafta karşılaşması için İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak isteyen Aston Villa yetkilileri, transferi bitirip İngiltere'ye dönmeyi hedefliyor.

İngiliz yıldızın eski takımı Aston Villa ile her konuda anlaşırken, Beşiktaş ve Aston Villa arasında bonservis pazarlıkları sürüyor. İngiliz yıldızın eski takımı Aston Villa ile anlaştığı öğrenildi. Beşiktaş'ın Abraham için 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Aston Villa yetkilileri fiyatı düşürmeye çalışıyor. Transferin hafta sonuna kadar sonuçlanması bekleniyor.

Sezon başında Roma'dan 13 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralanan Tammy Abraham, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 26 maçta 13 gol atarken, 3 de asist yaptı.28 yaşındaki İngiliz golcü, Milli Takım'da ise 11 maçta 3 gol kaydetti.