Türk müziğinin usta isimlerinden, bağlama virtüözü ve Devlet Sanatçısı olan Ümit Yılmaz, bu çalışmasında çocukluğundan beri taşıdığı sarı-lacivert sevgisini tribün ruhuyla bir araya getiriyor.

Söz ve bestesi kendisine ait olan marşta, Fenerbahçe’ye duyulan bağlılık, taraftarın bitmeyen desteği ve kuşaktan kuşağa aktarılan kulüp hikâyesi coşkulu bir dille anlatılıyor.

Marşın sözlerinde tribün enerjisini öne çıkaran, “Sarı lacivert ölümsüz sevdamız”, “Yaz da kış da yağmurda bu taraftar hep yanında” gibi ifadeler yer alıyor.

Eser, şampiyonluk inancını ve takım-taraftar birlikteliğini vurgulayan nakaratıyla dikkat çekiyor.

Ümit Yılmaz, Fenerbahçe için marş yapma fikrinin temelinde çocukluk yıllarına uzanan bir bağlılık olduğunu söylüyor.

Babasının ona ilk kez sarı-lacivert formayı giydirdiği günü dönüm noktası olarak anlatan sanatçı, yıllar boyunca yüzlerce maça gittiğini, sevinci de hüznü de Fenerbahçe ile yaşadığını ifade ediyor. Futbolcu olma hayalinin zamanla müziğe evrildiğini dile getiren Yılmaz, “Babam bende başka bir ışık gördü ve beni müziğe yönlendirdi. Bugün müzikle büyük işler yaptım ama içimdeki Fenerbahçe sevdası hep aynı kaldı” sözleriyle duygularını paylaşıyor.

Sanatçı, marşın sadece kendi hikâyesini değil, ailesinin ve kızının da parçası olduğu ortak bir sevdayı anlattığını belirterek, bu eserin tribünlerde ve milyonların kalbinde yankılanmasını dilediğini söylüyor.

Yılmaz, “Fenerbahçe bir kulüpten fazlası; ömür boyu süren bir sevda. Yaşa Fenerbahçe” mesajıyla çalışmasını taraftara armağan ediyor.